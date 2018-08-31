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Ольга Сумская рассказала, как она внезапно попала в реанимацию

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Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото из соцсетей

Известная украинская актриса Ольга Сумская 29 августа попала в реанимацию. Звезда откровенно рассказала, почему она обратилась к медикам и как врачи поставили ее на ноги".

В 52 года Ольга Сумская выглядит более чем роскошно. Актриса каждый раз удивляет своих поклонников в сети новыми яркими снимками из насыщенных будней.

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Однако не только радостные сообщения появляются в социальных сетях Ольги Сумской. На днях звезда призналась, что внезапно попала в больницу, когда ехала на гастроли в Черкассы.

"Утром села в автобус из Днепра в Черкассы, спектакль в 19:00! Вдруг резко стало плохо: температура 38, хрупкость во всем теле, жуткая слабость и тошнота. Я еле передвигалась и говорила. Доехали до Александрии и я понимаю, что надо срочно к врачам, потому что спектакль под угрозой отмены. Звоню своему другу Юрию Беланюку, который живет в Александрии. Он сразу направил меня в Первую городскую больницу! Практически за два часа в отделении реанимации анестезиологии интенсивной терапии врачи поставили меня на ноги. Быстро и квалифицированно сделали анализ крови и поставили капельницу. Сказали, что это, возможно, такой вирус", – написала Ольга Сумская.

По словам актрисы, благодаря медикам спектакль "Мастер и Маргарита" все же состоялся в Черкассах. Пока неизвестно, как Ольга Сумская себя чувствует, однако звезда продолжила свои гастроли.


Ольга Сумская после лечения


Ольга Сумская попала в больницу

Теги: Новости Украины LifeStyle Лечение
Источник: 24 Канал
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