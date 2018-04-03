Олимпиада-2026: какие города претендуют на проведение Игр

Сразу семь стран претендуют на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Пять из них – в Европе.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Среди претендентов – Грац (Австрия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария), Саппоро (Япония). Что касается Италии, то тамошняя федерация подала местом проведения игр сразу три города Кортина-д'Ампеццо, Турин и Милан.

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Стоит добавить, что Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, а Калгари в 1988 году. Турин был хозяином Игр в 2006 году, а Кортина-д'Ампеццо так и не сумела принять соревнования в 1944 году из-за Второй мировой войны (игры были отменены).

Город, который примет зимние Олимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.

Напомним, в 2022 году зимняя Олимпиада состоится в Пекине. В 2018 году Игры принимал южнокорейский Пхьончхан.