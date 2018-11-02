16:38
2 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Олимпиада в Сочи – это личное шоу Путина для вторжения в Украину, – американская спортсменка

      82 Читати новину українською
      Кэти Уландер
      Кэти Уландер / Mile High Sports

      Американская скелетонистка Кэти Уландер раскритиковала Олимпиаду в Сочи. Причин для критики оказалось две – допинговый скандал, который возник вокруг соревнований. А также то, что после Олимпийских игр президент России Владимир Путин напал на Украину.

      Слова Уландер после выступления на антидопинговом саммите приводит USA Today.

      Россияне не только испортили Олимпиаду, они и в политику вмешиваются по всему миру. Знаете, что больше всего разбивает мне сердце в ситуации с Сочи-2014? То, что это вообще была не Олимпиада! Это было личное шоу Путина. Он хотел поднять дух русского народа, чтобы потом получить поддержку и ворваться в Украину. Это просто выводит меня из себя. Кажется, будто ты просто читаешь об этих событиях в учебниках истории, но нет – мы действительно видели все это. Спортсмены, выступавшие в Сочи-2014, не знали, в чем они на самом деле участвуют. Их мечты были разрушены,
      заявила Уландер

      Читайте также: В кольце врагов: как Россия шла к запрету принимать участие в Олимпиаде-2018

      Подвергла критике спортсменка и допинговый скандал на Олимпиаде в России. Американка заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях. На третьем месте оказалась россиянка Елена Никитина. Однако последнюю в ноябре 2017 года обвинили в употреблении допинга (вместе с еще десятью российскими спортсменами). Поэтому Уландер должна получить бронзовую медаль. Но Никитина подала в апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла дело.

      "Что касается тех российских спортсменов, которых оправдали в использовании допинга в Сочи, то я полностью уверена, что они не заслуживают сочувствия, но по этом же полностью уверена, что они не заслуживают своих медалей. Мне их жаль, на самом деле. Они просто не видят другого выхода, кроме как принимать допинг", – отметила Уландер.

      Теги: Новости политики Спорт Владимир Путин Война на Донбассе Допинг Сочи-2014
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Батуринская трагедия: почему 2 ноября в Украине – день памяти
      сегодня , 16:12 Батуринская трагедия: почему 2 ноября в Украине – день памяти
      Євгенія Мазур
      "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      сегодня , 16:00 "Народ не той": в чому політики нахабно звинувачують українців
      Віталій Шабунін
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сегодня , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня , 14:17 Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      сегодня , 14:00 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      НХЛ и профсоюз хоккеистов подписали предварительный коллективный договор
       6 января 2013 , 14:41
      NHL. Альфредссону устроили овации фанаты бывшей команды
       2 декабря 2013 , 11:31
      Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО
       8 ноября 2014 , 22:59
      "Бросок шапки не способен перечеркнуть блестящую карьеру Луческу". Наставнику "Шахтера" - 70!
       29 июля 2015 , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук