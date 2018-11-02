Олимпиада в Сочи – это личное шоу Путина для вторжения в Украину, – американская спортсменка

Американская скелетонистка Кэти Уландер раскритиковала Олимпиаду в Сочи. Причин для критики оказалось две – допинговый скандал, который возник вокруг соревнований. А также то, что после Олимпийских игр президент России Владимир Путин напал на Украину.

Слова Уландер после выступления на антидопинговом саммите приводит USA Today.

Россияне не только испортили Олимпиаду, они и в политику вмешиваются по всему миру. Знаете, что больше всего разбивает мне сердце в ситуации с Сочи-2014? То, что это вообще была не Олимпиада! Это было личное шоу Путина. Он хотел поднять дух русского народа, чтобы потом получить поддержку и ворваться в Украину. Это просто выводит меня из себя. Кажется, будто ты просто читаешь об этих событиях в учебниках истории, но нет – мы действительно видели все это. Спортсмены, выступавшие в Сочи-2014, не знали, в чем они на самом деле участвуют. Их мечты были разрушены,

– заявила Уландер

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Подвергла критике спортсменка и допинговый скандал на Олимпиаде в России. Американка заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях. На третьем месте оказалась россиянка Елена Никитина. Однако последнюю в ноябре 2017 года обвинили в употреблении допинга (вместе с еще десятью российскими спортсменами). Поэтому Уландер должна получить бронзовую медаль. Но Никитина подала в апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла дело.

"Что касается тех российских спортсменов, которых оправдали в использовании допинга в Сочи, то я полностью уверена, что они не заслуживают сочувствия, но по этом же полностью уверена, что они не заслуживают своих медалей. Мне их жаль, на самом деле. Они просто не видят другого выхода, кроме как принимать допинг", – отметила Уландер.