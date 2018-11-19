Олимпийские чемпионы признаны лучшими легкоатлетами октября в Украине

Ярославу Магучих и Михаила Кохана признали лучшими легкоатлетами октября в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

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По результатам голосования болельщиков, СМИ и членов экспертного совета Федерация легкой атлетики Украины поддержала победительницу Юношеских Олимпийских игр по прыжкам в высоту и победителя по метанию молота весом 5 кг.

Ярослава Магучих в октябре победила на юношеских Олимпийских играх по прыжкам в высоту, повторив на втором этапе юниорский рекорд Украины и установив юношеский рекорд Украины и лучшие результаты мирового сезона U18 и U20 (1,95 м). Результат на первом этапе – 1,92 м.

Михаил Кохан победил на юношеских Олимпийских играх по метанию 5-килограммового молота (85,97 м на первом этапе и 85,14 м на втором этапе).

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