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      "Олимпик" подписал контракт с сенегальским нападающим, выступавшим за " Ювентус"

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      Матар Дийе подписал контракт с "Олимпиком"
      Матар Дийе подписал контракт с "Олимпиком" / ФК "Олимпик"

      Донецкий "Олимпик" официально объявил о подписании контракта с сенегальским нападающим Матаром Дийе.

      Контракт с 21-летним нападающим подписан сроком до конца 2022 года, сообщили в клубе. Отмечается, что игрок может сыграть как на острие атаки, так и на фланге.

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      Последним клубом сенегальца был "Эсте" из итальянской Серии D. Также выступал за "Виценчу", "Торино" и "Ювентус" в Примавере (чемпионат молодежных команд U-19).

      Напомним, зимой "Олимпик" покинул нападающий Дмитрий Билоног. Игрок вернулся в крапивницкую "Звезду". Также донецкую команду покинул защитник Дмитрий Немчанинов. Зато "Олимпик" подписал контракт с защитником Егором Клименчуком.

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      Теги: Футбол Спорт ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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