Оля Полякова похвасталась абсолютно голым телом: фото 18+
Украинская певица Оля Полякова после концертного шоу отправилась отдыхать и набираться сил на Мальдивы.
Полякова устроила себе солнечные каникулы и уже успела поразить поклонников провокационным кадром с пляжа. Оля выложила в Іnstagram снимок, на котором позирует совсем голой, стоя спиной к камере.
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"Трусы для трусов", – подписала певица пикантный кадр.
Оля Полякова полностью обнажилась?
Стоит отметить, что фигура Поляковой выглядит прекрасно, артистка поддерживает себя в прекрасной атлетической форме.
А как вам фигура Оли?
Кто такая Оля Полякова? Украинская певица и телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами". Полякова снялась в нескольких фильмах, в частности, в украинской комедии "Свингеры".