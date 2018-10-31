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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Оля Полякова похвасталась абсолютно голым телом: фото 18+

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      Оля Полякова
      Оля Полякова / Фото из Іnstagram

      Украинская певица Оля Полякова после концертного шоу отправилась отдыхать и набираться сил на Мальдивы.

      Полякова устроила себе солнечные каникулы и уже успела поразить поклонников провокационным кадром с пляжа. Оля выложила в Іnstagram снимок, на котором позирует совсем голой, стоя спиной к камере.

      Читайте также: Оля Полякова обнажилась в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018": фото и видео

      "Трусы для трусов", – подписала певица пикантный кадр.


      Оля Полякова полностью обнажилась?

      Стоит отметить, что фигура Поляковой выглядит прекрасно, артистка поддерживает себя в прекрасной атлетической форме.


      А как вам фигура Оли?

       

      Кто такая Оля Полякова? Украинская певица и телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами". Полякова снялась в нескольких фильмах, в частности, в украинской комедии "Свингеры".

      Теги: Новости Украины LifeStyle Эротика Оля Полякова
      Источник: 24 Канал
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