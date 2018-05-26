Оля Полякова примерила игривый образ на новом фото

Украинская певица Оля Полякова, которая часто отмечается своей эпатажностью, поблагодарила пользователей за симпатию к интересному наряду на фотографии.

Так, звезда надела костюм "женщины-кошки": пятнистый комбинезон с меховой отделкой и чокером на шее. Образ Поляковой завершали туфли с похожим принтом и обруч с ушками.

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Певица выглядела очень соблазнительно и смущенно одновременно. А все потому, что ее видеоклип "Королева ночи" собрал больше миллиона просмотров.

"Мяу, у нас на клипе 1 000 000!" – говорится в сообщении артистки.



Сексуальная Оля Полякова