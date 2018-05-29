Оля Полякова сделала снимок во Франции в стиле Мэрилин Монро
Украинская "суперблондинка" Оля Полякова не прекращает удивлять своих поклонников яркими образами и оригинальными снимками. Недавно певица сделала очаровательный снимок в стиле легендарной Мэрилин Монро.
Оля Полякова активно ведет свой блог в социальной сети Instagram. Со сторонниками звезда охотно делится снимками с выступлений и модных фотосессий. Не обходит вниманием артистка и обычные будни и отдых. Так, во время поездки в Париж Оля Полякова сделала очаровательную фотографию, которая поразила ее поклонников.
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На фото артистка позирует перед камерой в роскошном шифоновом платье с летним принтом. Оля Полякова дополнила свой образ черным кэппи и светлыми балетками. Звезда выглядела роскошно, позируя на фоне милых французских домов.
Снимок поклонники сравнили с легендарной Мэрилин Монро, которая любила кокетливо позировать перед камерой. Все потому, что Оля Полякова игриво приподнял низ платья, который был подхвачен ветром.
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