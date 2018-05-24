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Оля Полякова в блестящем мини представила новый клип: видео

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Популярная украинская певица Оля Полякова в блестящем мини представила новый клип на песню "Королева ночи".

Звезда выпустила видео на композицию "Королева ночи" в стиле эстетики 90-х годов.

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"Это песня – о разбитой любви и надежды на лучшее. О том, что каждая девушка должна верить только в себя и, несмотря на боль и разочарование, стремиться к своему счастью. "Вытру слезы, буду красивой, я сегодня хочу быть счастливой ..." – девиз и кредо героини песни. Это история о каждом из нас, о королевах и принцессах. Вместе с тем это еще и ностальгия по юности, которая будет хорошо понятна тем, кто родом из 90-х, но кому, как и раньше, 18", – прокомментировала премьеру Полякова.

Режиссерами клипа выступил тандем Дмитрия Манифеста и Дмитрия Шмурака, автором песни – Ольга Животкова.

Теги: LifeStyle Музыка Оля Полякова Фотоновости
Источник: 24 Канал
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