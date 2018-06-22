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Он оставил нам последний подарок: девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной

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Девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной
Девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной / Коллаж 24 канал

В сети выложили снимок с ультразвука беременной женщины, которая является матерью будущего ребенка убитого 4 дня назад американского рэпера XXXTentacion.

Об этом сообщает мать погибшего рэпера Клеопатра Бернард на своей странице в Instagram.

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Мать написала под фото, что будущий ребенок станет последним подарком ее сына.

Пока точно неизвестно, кто именно является матерью будущего младенца. Однако СМИ предполагают, что от XXXTentation забеременела его экс-возлюбленная Женева.

 

He left us a final gift.

Допис, поширений користувачем @ cleo_ohsojazzy

Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?
Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел дурную славу и проблемы с законом из-за обвинения в насилии. Относительно него длился суд за избиение беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.  XXXTentacion записал два полноформатных альбома.

Теги: Музыка LifeStyle Дети Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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