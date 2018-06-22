Он оставил нам последний подарок: девушка убитого рэпера XXXTentacion оказалась беременной

В сети выложили снимок с ультразвука беременной женщины, которая является матерью будущего ребенка убитого 4 дня назад американского рэпера XXXTentacion.

Об этом сообщает мать погибшего рэпера Клеопатра Бернард на своей странице в Instagram.

Читайте также: Убийство рэпера XXXTentacion: полиция задержала подозреваемого

Мать написала под фото, что будущий ребенок станет последним подарком ее сына.

Пока точно неизвестно, кто именно является матерью будущего младенца. Однако СМИ предполагают, что от XXXTentation забеременела его экс-возлюбленная Женева.

Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

Кто такой XXXTentacion?

Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел дурную славу и проблемы с законом из-за обвинения в насилии. Относительно него длился суд за избиение беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами. XXXTentacion записал два полноформатных альбома.