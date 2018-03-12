"Она родила меня в 18 лет": Ольга Фреймут похвасталась красивой мамой

Ольга Фреймут на презентацию своей дебютной детской книги "Кажан Жан" пришла с семьей и рассказала интересные детали своего рождения.

Недавно Ольга Фреймут объявила о выходе своей книги для детей и открытии собственного издательства, которое будет помогать талантливым украинским авторам. Первой книгой издательства телеведущей стала ее детская сказка "Кажан Жан".

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Ольга Фреймут с мамой и сестрой

Поддержать Олю на презентации книги в кинотеатре "Оскар" пришли ее родные люди – мама Алла Михайловна, сестра Юля и племянница Габи. Выступая перед представителями СМИ, Ольга Фреймут с гордостью рассказала о своей семье.

"Если моя мама спит на бигуди, то это означает, что завтра у меня очень важный день. Видите, какая у меня красивая мама, она родила меня в 18 лет, потому что очень любила моего папу", – пошутила ведущая, сделав комплимент матери.



Мама Ольги Фреймут – Алла Михайловна

Также телеведущая показала не только новую книгу, но и первую семейную фотосессию с мужем Владимиром Локотко и тремя детьми.