"Они просят помнить о тех, кто отошел": во Львове почтили героев войны на Донбассе

В День флага, 23 августа, Львов почтил погибших героев войны на Донбассе на Лычаковском кладбище.

Люди пришли вспомнить погибших героев и почтить их памятью.

Люди пришли на Лычаковское кладбище

"Надо любить свой народ так, как любили они. И отдали свою жизнь за нас. Он говорил: "Мама, государству надо помочь. Кто, как не я? Кто, как не мои братья? Если не поможем, то не получим той правды",

– рассказала Анна Колодий, мать погибшего воина Зеновия Колодия.

Погибший воин Зеновий Колодий

"Когда ты общаешься с воинами, они просят: "Помните о нас. Помните о тех, кто отошел. Мы не хотим чего-то чрезвычайного. Мы хотим успеха для страны. Но помните". День флага – это праздничный день", – отметил Городской председатель Львова Андрей Садовый.

Люди пришли вспомнить погибших героев

Мэр отметил, что и 23, и 24 августа во Львове будет очень много гостей. "Но здесь, на этом месте, хочу еще раз поблагодарить всех родных, которые отдали самое дорогое – отдали своих детей, братьев, мужей, отцов", – добавил Садовый.

Погибший воин Виктор Лущик

Наши дети, которые погибли – это гордость, но гордость со слезами на глазах,

– сказал Федор Лущик, отец погибшего воина Виктора Лущика.



Погибших почтили выстрелами

