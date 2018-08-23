21:57
23 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
24°C 10°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
  • воскресенье
    30°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Робот Рогозина. Голые статуи не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:54, сегодня
Вести.UA. Юрий Луценко-Поттер. Политический стриптиз от Ляшко
Вєсті.UA
21:08, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, 22 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Предпринимательство без украшений
Згадати все
14:24, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

"Они просят помнить о тех, кто отошел": во Львове почтили героев войны на Донбассе

33 Читати новину українською

В День флага, 23 августа, Львов почтил погибших героев войны на Донбассе на Лычаковском кладбище.

Люди пришли вспомнить погибших героев и почтить их памятью.

Люди пришли на Лычаковское кладбище

"Надо любить свой народ так, как любили они. И отдали свою жизнь за нас. Он говорил: "Мама, государству надо помочь. Кто, как не я? Кто, как не мои братья? Если не поможем, то не получим той правды",
– рассказала Анна Колодий, мать погибшего воина Зеновия Колодия.

Погибший воин Зеновий Колодий

"Когда ты общаешься с воинами, они просят: "Помните о нас. Помните о тех, кто отошел. Мы не хотим чего-то чрезвычайного. Мы хотим успеха для страны. Но помните". День флага – это праздничный день", – отметил Городской председатель Львова Андрей Садовый.

Люди пришли вспомнить погибших героев

Мэр отметил, что и 23, и 24 августа во Львове будет очень много гостей. "Но здесь, на этом месте, хочу еще раз поблагодарить всех родных, которые отдали самое дорогое – отдали своих детей, братьев, мужей, отцов", – добавил Садовый.

Погибший воин Виктор Лущик

Наши дети, которые погибли – это гордость, но гордость со слезами на глазах,
– сказал Федор Лущик, отец погибшего воина Виктора Лущика.


Погибших почтили выстрелами
 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Львова
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
сегодня, 21:02 Там очень много гетеросексуальных женщин, – интервью с Тимуром Левчуком о гей-клубах в Украине
Наталія Печерська
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
сегодня, 20:08 Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
сегодня, 20:00 Вето на закон – "вершина идиотизма": почему у Порошенко хотят сорвать сделку с Мировым Банком
Сергій Фурса
Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
сегодня, 19:04 Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели
Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Киевщина, которая поразит и влюбит в себя
Настя Сукач
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Апелляционный суд подтвердил законность приговора Луценко
 22 ноября 2012 , 11:50 4
Как уберечься от воров во время отпуска (Инфографика)
 17 июня 2015 , 08:45
Игра без правил: У кого из чиновников ФФУ есть поместье в одном из самых дорогих мест Украины
 9 мая 2016 , 10:05
Еще два игрока Динамо выбыли из игры из-за травм
 24 октября 2017 , 18:24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук