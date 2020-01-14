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      Онлайн-конференция SMM Day – все, что нужно знать о SMM

      13 Читати новину українською

      Без SMM некуда. Почему, как, зачем и сколько?

      Об этом узнаете 24 января на бесплатной онлайн-конференции SMM Day, которую проводят наши партнеры и друзья Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

      Что вы узнаете?

      • какая роль YouTube в маркетинговой стратегии компании;
      • как эффективно использовать Stories в Instagram при коммуникации бренда;
      • кейсы и антикейсы применения Facebook чат-бота;
      • как стать успешным SMM-специалистом и зарабатывать больше;
      • типы рекламных кампаний и применение рекламных целей и много другой полезной информации.

      Уже хотите узнать все работающие кейсы и по-настоящему эффективно использовать социальные сети, получая много продаж?

      Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас. Все говорят про этот SMM, кажется, уже даже школьники знают, что без продвижения в соцсетях невозможно строить бизнес и продавать. Но как это делать, как не тратить впустую бюджеты, какие именно соцсети использовать или где узнать все последние тренды и кейсы, если вы сами SMM-щик. На все эти вопросы и еще немножко больше ответят 15 спикеров.

      Кто среди докладчиков? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Владимир Галика (NGN.agency), Ольга Гуцало (Kyivstar), Владислав Богуцкий (Линия магазинов EVA), Евгений Халецкий (Median Ads), Екатерина Дунаева (Агентство T-REX) и другие эксперты.

      Что это будет и где? Это бесплатная онлайн-конференция. Вам нужно лишь сделать себе кофе, запастись блокнотом и ручкой и подключиться в день мероприятия к трансляции на сайте.

      Вас ждут 8 часов полезной информации от экспертов-практиков, возможность задавать им все свои вопросы в чате, а также подарки от организаторов и партнеров.

      Для кого SMM Day? Для практикующих SMM-специалистов, для руководителей компаний, для тех, кто хочет стать SMM-профи, для тех, кто хочет развить свой личный бренд в соцсетях.

      А для тех, кто не сможет присутствовать целый день в онлайне и не хочет упустить важные доклады – уже сейчас доступны к приобретению запись и презентации по early bird prіce. К тому же, в подарок вы получите запись прошедшей онлайн-конференции SMM Day

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
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