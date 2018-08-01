"Оно. Часть вторая": появились первые кадры со съемок фильма

Долгожданная лента ужасов режиссера Андреса Мускетти "Оно. Часть вторая" уже начала съемочный процесс. В сети появились первые кадры с главными героями фильма.

Будущий американский хоррор-фильм должен выйти 5 сентября 2019 года в Украине. По словам создателя фильма Андреса Мускетти, подготовка к съемкам началась еще в марте этого года, а съемочный процесс стартовал летом 2018 года. В сети появились уже первые кадры со съемочной площадки, на которых можно увидеть главных героев фильма: Джессику Честейн, Джеймса Мак-Евоя, Джеймса Ренсона и других.

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Fan Theory: the guy in the shorts is Pennywise. Let me explain 1/346 pic.twitter.com/tnZOgqj8Ax — Chris Evangelista (@cevangelista413) 31 липня 2018 р.

Режиссер отмечал, что он решил сделать перерыв в работе над второй картиной, чтобы посмотреть на реакцию публики. Теперь же, в сиквеле фильма "Оно. Часть вторая" события будут разворачиваться через двадцать семь лет после знакомства клуба с Пеннивайзом. Все живут счастливо и слаженно, пока их не потревожил неожиданный телефонный звонок, который заставляет их вновь объединиться.

"Скорее всего, мы снимем сиквел. По планам, у нас будет сценарий второй части в январе. В идеальном случае мы начнем подготовку к съемкам в марте 2018 года. Первая часть касается только детей. Вторая рассказывает об этих персонажах 30 лет спустя. В фильме будут флэшбэки с воспоминаниями о 1989 годе, когда они были детьми", – комментировал выход ленты Мускетти в издании Variety.