Общественно-культурный медиа-проект Ukraїner опубликовал видео, в котором собрал короткие истории известных украинских музыкантов, кинорежиссеров, фотографов, дизайнеров о том, как они провели время на карантине.

Участникам Ukraїner – проекта об экспедиции по Украине – идея пришла тогда, когда весь мир остановился в пандемии, и возможности путешествовать уже не было. Тогда организаторы решили сконцентрировать свое внимание на людях и их историях во время карантина.

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Звезды снимали видео дома и посылали его авторам проекта, а те уже создали общий ролик под названием "Пережить весну 2020".

В видео снялись музыканты ONUKA, Alyona Alyona, Dakh Daughters, режиссер Нариман Алиев и многие другие. Кроме того, в видео про свой карантин рассказали и сами участники Ukraїner.

Смотрите видео: украинские знаменитости рассказали, как провели карантин

Кстати, отныне Ukraїner можно поддержать на патреоне. А больше их объектов – прочитать здесь.