Генассамблея ООН осудила аннексию украинских областей: что это значит для Украины и России

Генассамблея ООН осудила попытку России аннексировать оккупированные территории Украины. Эта резолюция легитимизирует право Украины освобождать захваченные оккупантами украинские земли.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, в адрес ООН раздается много справедливой критики.

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"Есть мнения, мол, что эти голосования дают? Мы действительно видим неэффективность ООН, особенно когда речь идет о Совете безопасности", – сказал политолог.

Почему важна резолюция ООН

В то же время резолюция ООН по аннексированным Россией территориям очень важна, ведь этот документ фиксирует позицию международного сообщества.

Голосование свидетельствует, что большинство членов ООН поддерживают Украину, осуждают российскую захватническую войну и требуют вывода российских войск с территории Украины,

– подчеркнул Фесенко.

"У нас есть полное международное право на освобождение наших территорий"

Он отметил, что Россия не прислушается ни к каким резолюциям. Однако для Украины этот документ имеет большое значение.

Для нас важно, что резолюция ООН легитимизирует наше право на освобождение оккупированных территорий. То есть что бы там ни говорили в России, какие бы бумажки они не принимали и какие бы карты не публиковали, у нас есть полное международное право на освобождение временно оккупированных Россией территорий,

– подчеркнул политолог.

"Путин называет черное белым"

Владимир Путин, пытаясь как-то объяснить свои захватнические действия, ссылается на устав ООН. В частности, на пункт, в котором говорится о праве наций на самоопределение.

"А часть Херсонской или Запорожской области – это нации? В Луганской и Донецкой области тоже нет никаких отдельных наций, хотя Путин говорит о каком-то "народе Донбасса", – отметил политолог.

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Фесенко добавил, что российский диктатор игнорирует то, что вторжение и захват территорий других государств прямо осуждается уставом ООН.

Путин называет черное белым и наоборот. Он действует как террорист, но обвиняет в терроризме Украину. Путин пропагандой пытается прикрыть все зло, которое совершает Россия,

– сказал политолог.

Владимир Фесенко объяснил значение резолюции ООН: смотрите видео

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