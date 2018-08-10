Опасна ли фитиновая кислота

Фитиновая кислота – довольно распространенный элемент в ряде продуктов. Она содержится в семенах злаковых, бобовых и орехах, авокадо, картофеля, соевых продуктах.

Об этом рассказала диетолог Албина Комиссарова, передает Оbozrevatel.

Фитиновая кислота – это соединение эфира и 6 остатков ортофосфорной кислоты. Очень часто можно встретить информацию о том, что крупы и орехи надо замачивать из-за наличия в них фитиновой кислоты.

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Что говорят: фитиновая кислота имеет свойство связываться с некоторыми минералами: фосфор, кальций, магний, цинк и уменьшает их биодоступность. В результате мы имеем недостаточность этих микроэлементов, поэтому крупы/орехи/бобовые обязательно нужно замачивать, чтобы эта фитиновой кислота разрушилась.

На самом деле: тепловая обработка разрушает фитиновую кислоту. И когда пища попадает к вам на стол, она практически не содержит фитатов. А то небольшое количество, которое там останется абсолютно безопасно, ведь его просто недостаточно, чтобы навредить, плюс, вы вряд ли вы питаетесь целые сутки сырыми орехами и хрустите крупой.

К слову, фитиновой кислота может быть даже полезна! Например, в International Journal of Food Science and Technology было опубликовано исследование, которое показало противоопухолевое действие фитиновой кислоты! И множество других положительных эффектов! Выдвинуто предложение даже использовать ее, как добавку к пище! А вы говорите – опасно.

Вывод: замачивать крупы, орехи и бобы с целью "убрать фитаты", а не ускорить время их приготовления, не нужно! Но если хотите – замачивайте!

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