13:22
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Опасна ли фитиновая кислота

20 Читати новину українською
Фитиновая кислота – польза и вред
Фитиновая кислота – польза и вред / nutricion-dietas.com

Фитиновая кислота – довольно распространенный элемент в ряде продуктов. Она содержится в семенах злаковых, бобовых и орехах, авокадо, картофеля, соевых продуктах.

Об этом рассказала диетолог Албина Комиссарова, передает Оbozrevatel.

Фитиновая кислота – это соединение эфира и 6 остатков ортофосфорной кислоты. Очень часто можно встретить информацию о том, что крупы и орехи надо замачивать из-за наличия в них фитиновой кислоты.

Читайте также: Люди умирают не из-за изношенности организма, – ученые

Что говорят: фитиновая кислота имеет свойство связываться с некоторыми минералами: фосфор, кальций, магний, цинк и уменьшает их биодоступность. В результате мы имеем недостаточность этих микроэлементов, поэтому крупы/орехи/бобовые обязательно нужно замачивать, чтобы эта фитиновой кислота разрушилась.

На самом деле: тепловая обработка разрушает фитиновую кислоту. И когда пища попадает к вам на стол, она практически не содержит фитатов. А то небольшое количество, которое там останется абсолютно безопасно, ведь его просто недостаточно, чтобы навредить, плюс, вы вряд ли вы питаетесь целые сутки сырыми орехами и хрустите крупой.

К слову, фитиновой кислота может быть даже полезна! Например, в International Journal of Food Science and Technology было опубликовано исследование, которое показало противоопухолевое действие фитиновой кислоты! И множество других положительных эффектов! Выдвинуто предложение даже использовать ее, как добавку к пище! А вы говорите – опасно.

Вывод: замачивать крупы, орехи и бобы с целью "убрать фитаты", а не ускорить время их приготовления, не нужно! Но если хотите – замачивайте!

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
9 августа, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук