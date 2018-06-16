Опасные развлечения: в Киеве подростки в метро прыгнули под поезд – видео

В Киеве двое подростков за несколько минут до прибытия поезда метро прыгнули на рельсы и легли прямо на полотно.

Инцидент случился на одной из станций зеленой ветки столичного метрополитена.

Смотрите также: В Киеве подростки катались на крыше поезда метро: в соцсети опубликовали видео

На видео, которое распространили в сообществе dtp.kiev.ua, видно, как двое парней стоят на платформе, а третий, очевидно их сообщник, снимает все на видео.

Когда парни слышат, как поезд метро приближается к станции, они прыгают на рельсы и ложаться между рейками так, чтобы поезд мог проехать над ними.

Машинист поезда, увидев экстремалов впереди, вынужден был сделать экстренную остановку, из-за чего произошел сбой в движении поездов на этой ветке.

Смотрите также: Ольга Фреймут поездила в столичном метро: фотофакт