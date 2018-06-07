Опять погром: появились фото, как "Национальная дружина" разогнала лагерь ромов в Киеве

В четверг, 7 июня, в Киеве активисты "Национального дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке. Несколько десятков активистов с топорами и кувалдами разбили все здания в лагере ромов.

Об этом свидетельствует информация и фото на Facebook-странице организации.

Ранее стало известно, что 6 июня в Киеве в национальном природном парке "Голосеевский" появился лагерь ромов. На его территории ромы построили землянки, уничтожили растения и засорили парк отходами.

7 июня "Национальная дружина" заявила, что очистит Голосеевский парк от ромов, если те сами не уйдут оттуда в течение 24 часов. Впоследствии в организации заверили, что ромы добровольно покинули территорию парка и обошлось без инцидентов. Однако опубликованные самими же активистами фото свидетельствуют об обратном.

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Сегодня "Национальная дружина" очистила парк Киева от цыганской грязи. Мы не позволим превращать свой город в притон, где царит настоящая антисанитария, а бездомных животных съедают на ужин. Достаточно игнорировать наши законы, обворовывать наших граждан и загрязнять наши города!,

– заявили в организации.

Отметим, что по неизвестным причинам сообщение "Национальной дружины" впоследствии стало недоступным, однако удалось сделать скриншоты с Facebook-страницы организации.



Допис у Facebook

Фото с погрома в лагере ромов