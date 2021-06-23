Спасатели продолжают поисковые работы даже ночью. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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Оползень на пляже в Лебедевке: новые подробности
Оползень на пляже произошел в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области 22 июня около 14:30. Обвал высотой в 15 метров, а его площадь – до 150 квадратных метров.
- Ситуация осложнена тем, что на месте спасатели нашли женские вещи. Поэтому есть подозрение, что по меньшей мере один человек может находиться под завалом до сих пор.
- Поисками возможных пострадавших занимаются в ГСЧС, помогают военнослужащие и местные жители.
- Рядом с пляжем расположены 6 баз отдыха. Кроме поисковых работ на месте инцидента, правоохранители пытаются выяснить, не исчез ли кто-то из отдыхающих.
В ГСЧС рассказали, что по состоянию на конец суток 22 июня расчищено более 65 квадратных метров завала. Поисковые работы не прекратят и ночью – на месте организовали освещение, привлекли 63 человека и 7 единиц техники.