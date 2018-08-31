Определен лучший спортсмен августа в Украине

Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратного чемпиона и серебряного призера чемпионата Европы по плаванию Михаила Романчука лучшим спортсменом последнего летнего месяца. Его личный наставник Петр Нагорный получил звание лучшего тренера августа соответственно.

Подводя итоги спортивного августа Экспертная комиссия НОК отметила отличные достижения украинских спортсменов на международных стартах по академической гребле, велоспорту, легкой атлетике, синхронному плаванию, спортивной гимнастике, прыжкам в воду, плаванию.

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Звание лучшего спортсмена месяца получил Михаил Романчук. На чемпионате Европы в Глазго (Шотландия) пловец завоевал три медали: стал победителем финального заплыва на 800 метров вольным стилем, завоевал золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Напомним, на II летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине-2014 Михаил завоевал "золото" и "серебро" (400 м и 800 м, вольный стиль).

Отметим, для Романчука это первое высокое признание НОК.

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