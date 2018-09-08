Определились финалисты мужского US Open-2018: без Надаля и Федерера

9 сентября в битве за трофей US Open-2018 сойдутся экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

В полуфинале Новак Джокович оказался сильнее японца Кея Нисикори. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2, а продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Читайте также: Серена Уильямс сыграет с обидчицей Леси Цуренко в финале женского US Open-2018

В свою очередь, Дель Потро в другом полуфинале победил испанца Рафаэля Надаля. Первая ракетка мира не смог доиграть матч из-за травмы правого колена. Игра была остановлена при счете 7:6, 6:2 в пользу аргентинского теннисиста.

Теннисисты уже играли между собой 18 раз, и в 14-ти из них сильнее был сербский теннисист. Дель Потро в 2009 уже выигрывал этот турнир, а Джокович в третий раз сможет стать победителем US Open.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24