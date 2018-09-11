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Определились все возможные соперники Усика в супертяжелом весе

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Александр Усик
Александр Усик

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк рассказал о подробностях сделки с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing.

По его словам, если Усик победит Белью, то его будут ждать лучшие супертяжеловесы промоутерской компании Эдди Хирна во главе с Энтони Джошуа.

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Вероятно количество поединков и продолжительность контракта будут зависеть от того, как Александр проведет бой против Тони Белью. Если все для Усика сложится хорошо, то последующие бои он будет проводить в хэвивейте. Там его могут ожидать топовые бойцы промоутерской компании Эдди Хирна – Дерек Чисора, Диллиан Уайт, Джозеф Паркер и Энтони Джошуа, – цитирует Красюка издание Xsport.

Напомним, что Александр Усик вступил в переговоры с британцем Тони Белью, бой с которым должен состояться в Великобритании ориентировочно в середине ноября.

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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