Определился состав женской сборной Украины на эстафетную гонку в Оберхофе
Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету, которая станет последней женской гонкой на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
В воскресенье, 13 января, команда стартует в следующем порядке: Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.
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Отметим, что предыдущую эстафету в Хохфильцене на втором этапе Кубка мира украинские девушки завершили на 8 месте.
Напомним, что 12 января состоялась женская гонка преследования, где участвовали Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Вита, стартовав шестой, провалила стрельбу и финишировала 26-й, а Анастасия заняла 19 место с одним промахом.
Источник: 24 Канал
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