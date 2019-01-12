Определился состав женской сборной Украины на эстафетную гонку в Оберхофе

Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету, которая станет последней женской гонкой на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

В воскресенье, 13 января, команда стартует в следующем порядке: Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.

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Отметим, что предыдущую эстафету в Хохфильцене на втором этапе Кубка мира украинские девушки завершили на 8 месте.

Напомним, что 12 января состоялась женская гонка преследования, где участвовали Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Вита, стартовав шестой, провалила стрельбу и финишировала 26-й, а Анастасия заняла 19 место с одним промахом.

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