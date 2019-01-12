18:04
12 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космические "победы" России. Деликатесы для Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 11 января
      Вести. UA: Магические артефакты Лавры. Новая политсила от Супрун
      Вєсті.UA
      20:15, 11 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Определился состав женской сборной Украины на эстафетную гонку в Оберхофе

      18 Читати новину українською
      Состав женской сборной Украины на эстафету в Оберхофе
      Состав женской сборной Украины на эстафету в Оберхофе

      Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету, которая станет последней женской гонкой на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

      В воскресенье, 13 января, команда стартует в следующем порядке: Юлия Журавок, Юлия Джима, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина.

      Читайте также: Приходилось бежать всю дистанцию с неприятными ощущениями, –  Вита Семеренко

      Отметим, что предыдущую эстафету в Хохфильцене на втором этапе Кубка мира украинские девушки завершили на 8 месте.

      Напомним, что 12 января состоялась женская гонка преследования, где участвовали Вита Семеренко и Анастасия Меркушина. Вита, стартовав шестой, провалила стрельбу и финишировала 26-й, а Анастасия заняла 19 место с одним промахом.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Новости биатлона Юлия Джыма Юлия Журавок Анастасия Меркушина Вита Семеренко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сегодня , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 881
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сегодня , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 100
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 16:07 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      49290
      Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      сегодня , 15:45 Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
      32218
      Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      сегодня , 13:14 Список кандидатов в Президенты Украины: кто подал документы в ЦИК
      24111
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В спортивном мире новая пара - горнолыжница и гольфист
       19 марта 2013 , 10:04
      Украинского стрелка удостоили почетного звания
       24 ноября 2016 , 23:01
      Роналду продвинулся в иерархии снайперов "Реала"
       31 октября 2013 , 09:18
      Игроки "Говерлы" отправили в ФФУ жалобу на клуб
       29 июля 2014 , 11:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук