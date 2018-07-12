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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Опубликован "черный список" продуктов, которые не стоит есть перед сексом

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Продукты, которые нельзя есть перед сексом
Продукты, которые нельзя есть перед сексом / unsplash.com

Специалисты составили перечень продуктов, от употребления которых лучше отказаться перед запланированным сексуальным актом.

По словам экспертов, не стоит перед сексом есть бобы, капусту и брокколи, передает Delfi. Во время их усвоения организм применяет бактерии, которые высвобождают метан. А это приводит к вздутию живота.

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С такими ощущениями сексуальный пыл при этом может полностью исчезнуть.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Вздутие живота из-за потребления бобов, капусты и брокколи отобьет желание заняться сексом

Также не стоит жевать жевательную резинку перед интимной близостью – она ​​также помогает воздуху накапливаться в животе, а ментол снижает уровень тестостерона.

Жувальна гумка накопичує повітря у животі, а ментол знижує рівень тестостерону

Жевательная резинка накапливает воздух в животе, а ментол снижает уровень тестостерона у мужчин

Пищу с высоким гликемическим индексом (очень сладкая и крахмалистая) также следует избегать перед сексом. В частности, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови, а, соответственно, и концентрацию инсулина. А из-за притока энергии после такой еды стоит ожидать резкий спад тонуса и сильное желание спать.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Не стоит есть перед сексом еду с высоким гликемическим индексом – это повысит уровень глюкозы в крови

Энергетические напитки и газированная вода содержат усилитель вкуса хинин, который резко снижает сексуальное желание.

Продукти, які не можна їсти перед сексом

Среди продуктов, которые нельзя есть перед сексом, есть энергетические напитки и газированная вода

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Секс Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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