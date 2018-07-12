Опубликован "черный список" продуктов, которые не стоит есть перед сексом
Специалисты составили перечень продуктов, от употребления которых лучше отказаться перед запланированным сексуальным актом.
По словам экспертов, не стоит перед сексом есть бобы, капусту и брокколи, передает Delfi. Во время их усвоения организм применяет бактерии, которые высвобождают метан. А это приводит к вздутию живота.
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С такими ощущениями сексуальный пыл при этом может полностью исчезнуть.
Вздутие живота из-за потребления бобов, капусты и брокколи отобьет желание заняться сексом
Также не стоит жевать жевательную резинку перед интимной близостью – она также помогает воздуху накапливаться в животе, а ментол снижает уровень тестостерона.
Жевательная резинка накапливает воздух в животе, а ментол снижает уровень тестостерона у мужчин
Пищу с высоким гликемическим индексом (очень сладкая и крахмалистая) также следует избегать перед сексом. В частности, картофель фри повышает уровень глюкозы в крови, а, соответственно, и концентрацию инсулина. А из-за притока энергии после такой еды стоит ожидать резкий спад тонуса и сильное желание спать.
Не стоит есть перед сексом еду с высоким гликемическим индексом – это повысит уровень глюкозы в крови
Энергетические напитки и газированная вода содержат усилитель вкуса хинин, который резко снижает сексуальное желание.
Среди продуктов, которые нельзя есть перед сексом, есть энергетические напитки и газированная вода
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