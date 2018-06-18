Опубликовано эффектное промо матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2019

Федерация баскетбола Украины представила промо к поединку сборных Украины и Латвии в рамках отбора на чемпионат мира-2019.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

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Матч состоится 1 июля в киевском Дворце спорта. Онлайн-трансляция поединка будет доступна на телеканале и сайте XSPORT.

"Настоящий взрыв ярких эмоций, фантастическая атмосфера и битва за мировое первенство двух титановых команд. Все это в промо-ролике к матчу и 1 июля в 16:00 в Дворце Спорта", – говорится в сообщении.

Напомним, что Украина занимает первое место в турнирной таблице, имея на счету три победы. По состоянию на сегодня, команда Евгения Мурзина лидирует в группе, где прописаны сборные Турции, Швеции и Латвии.

Промо-ролик матча Украина – Латвия – смотрите видео