Это "военная операция", – Орбан возмутил новым заявлением о войне в Украине
Источник:Bloomberg
Премьер-министр Венгрии отказался называть полномасштабное вторжение России в Украину войной. Он заявил, что это якобы "военная операция".
Раньше Орбан разозлил союзников Венгрии в Европейском Союзе и НАТО, поддерживая тесные отношения с Россией и пытаясь подорвать поддержку Украины, в частности, призывая к отмене экономических санкций против Москвы.
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Орбан повторяет российские нарративы
Венгерский премьер Виктор Орбан усомнился, стоит ли называть "войной" полномасштабное российское вторжение в Украину. Об этом он сообщил 21 декабря во время ежегодной пресс-конференции в Будапеште.
Это военная операция. Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда война будет,
– заявил премьер-министр Венгрии.
Орбан цинично считает, что для того, чтобы назвать полномасштабное вторжение России войной, вроде бы "недостаточно причин".
Позиция Орбана по отношению к Украине: последние новости
- 14 декабря на Саммите ЕС в Брюсселе в ходе обсуждения открытия переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Виктор Орбан в очередной раз высказал свое мнение по этому вопросу. Его позиция осталась непоколебимой. Он апеллировал к юридическим процедурам и постоянно повторял, что Украина не выполнила все семь требований.
- Отвечая на вопрос, согласится ли Орбан на выделение 50 миллиардов евро для Украины, после того, как Еврокомиссия разморозила для него 10 миллиардов, он сказал, что нет. Премьер Венгрии тогда отметил, что встреча проходит не для того, чтобы якобы торговаться. Он не был против выделения денег Киеву, но вне долгосрочного бюджета ЕС.
- 19 декабря Владимир Зеленский обратил внимание на то, что политика Орбана по отношению к Украине не очень дружеская. Президент рассказал, что хочет встретиться с венгерским премьером. Ранее он предлагал организовать встречу с Орбаном, однако никакого ответа не получил.
- 20 декабря Виктор Орбан поделился своим мнением по поводу декабрьского саммита ЕС. По его словам, Венгрия сталкивается с тремя проблемами одновременно. Речь идет о российско-украинской войне, росте угрозы терроризма в Европе из-за войны в Израиле, а также развития миграционной ситуации. В то же время он пожаловался на будущее вступление Украины в Европейский Союз. Он заверил, что это отнимет у Венгрии все европейские деньги.