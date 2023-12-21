Это "военная операция", – Орбан возмутил новым заявлением о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии отказался называть полномасштабное вторжение России в Украину войной. Он заявил, что это якобы "военная операция".

Раньше Орбан разозлил союзников Венгрии в Европейском Союзе и НАТО, поддерживая тесные отношения с Россией и пытаясь подорвать поддержку Украины, в частности, призывая к отмене экономических санкций против Москвы.

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Орбан повторяет российские нарративы

Венгерский премьер Виктор Орбан усомнился, стоит ли называть "войной" полномасштабное российское вторжение в Украину. Об этом он сообщил 21 декабря во время ежегодной пресс-конференции в Будапеште.

Это военная операция. Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда война будет,

– заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан цинично считает, что для того, чтобы назвать полномасштабное вторжение России войной, вроде бы "недостаточно причин".

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