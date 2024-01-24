В России заявляют об очередной атаке: над городом Орел якобы сбивали БпЛА
Россию в последнее время атакуют неизвестные дроны, там беспокойно. В частности, жители страны-агрессорки снова жалуются на БПЛА над Орлом.
В России 24 января заявили "предотвращение попытки атаки киевского режима" на город Орел. Во враждебном минобороны сообщили о сбитии нескольких беспилотников, передает 24 Канал .
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Выбиты стекла в многоэтажках
Атаки неизвестных дронов стали привычными для оккупантов, хотя они и продолжают настаивать, что "ситуация под контролем". Местные власти Орла сообщили, что БПЛА якобы избивали в Железнодорожном и Северном районах. Там работали службы обеспечения безопасности и правоохранители.
В России есть повреждения / Фото из соцсетей
Пострадавших вроде бы нет.
Предварительный ущерб – выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется,
– сообщил мэр Орла Юрий Парахин.
В России заявляют об атаке дронов / Фото из соцсетей
В Белгородской области заявляют о работе ПВО над селом Ближнее. По предварительной информации, пострадавших нет.
Атаки на Россию: последние новости
- В Брянской области, где все еще горело нефтехранилище, 20 января снова раздались взрывы . Громко опять было в русских Клинцах. Впоследствии российские минобороны заявили, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам окупантов, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работали оперативные и экстренные службы.
- Вечером 18 января в городе Старый Оскол Белгородской области произошел мощный пожар на подстанции. В четверг в Старом Осколе ярко горела одна из подстанций. Пламя и дым можно было увидеть в километрах. Из-за этого пожара в некоторых частях города исчез свет. В частности, в микрорайонах Буденного, Хмелева, Канатеа. Местные жители сообщили, что перед пожаром они слышали звуки беспилотников и "хлопок" .
- В ночь на 18 января очень неспокойно было в подмосковном Подольске. Известно, что там прогремели взрывы . Местные власти уверяли, что ПВО работала по дрону, летевшему на Москву. А уже к 22:00 поступило странное сообщение от российского министерства обороны. В нем заверили, что средства ПВО якобы уничтожили две украинские ракеты "Точка-У". И что удалось перехватить три украинских БПЛА над территорией Брянской области.