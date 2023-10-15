Пока нет истребителей: вся тяжесть огневого поражения врага лежит на артиллерии

В условиях активных боевых действий необходимо постоянно пополнять запасы снарядов. В частности, немецкая компания Rheinmetall создаст в Украине предприятие по производству боеприпасов.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков подчеркнул 24 Каналу, пока Украина не получила соответствующее количество авиации, вся тяжесть огневого дальнобойного поражения лежит только на артиллерии.

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"Снарядов не может быть мало. Практика доказывает, что даже имея авиацию и локальное преимущество в воздухе, без артиллерии нельзя обойтись", – констатировал Катков.

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По его словам, снаряды значительно подорожали, и эта тенденция будет сохраняться, потому что не хватает производственных мощностей. Это связано с тем, что в последние годы в мире в целом уменьшили объемы производства боеприпасов.

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В нашей стране начались необратимые процессы перевооружения армии и обновления оборонного комплекса. Эта сфера будет оставаться в центре внимания нашей власти, пока будет существовать страна-агрессор.

Здесь уместно вспомнить Международный форум оборонных индустрий, который впервые прошел в Киеве 30 сентября. На мероприятии президент Владимир Зеленский анонсировал создание Оборонного фонда, а также Альянса оборонных индустрий, к которому уже присоединились 13 стран.

К слову, через полтора года в Украине может появиться завод по производству беспилотников. Для этого турецкая компания Baykar предоставит Украине 100 миллионов долларов. Помимо предприятия планируют построить также сервисный центр и головной офис.

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