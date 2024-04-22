Чтобы Украина перехватила инициативу на фронте: Зеленский сказал, какое оружие нужно от США
Источник:NBC News
Президент Украины в очередной раз указал на важность получения дефицитного оружия от США. Владимир Зеленский акцентировал на усилении обороноспособности страны.
Собственно, глава нашего государства в разговоре международными журналистами упирал на необходимости артиллерии и дальнобойного оружия для сохранения жизней украинских воинов. Противовоздушная оборона также остается приоритетом.
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Украина имеет шанс на инициативу на фронте
По словам Зеленского, соответствующая помощь увеличит шансы Украины на победу. Зеленский выразил надежду на быстрое решение Сената США и предоставление необходимого оружия без промедлений.
Сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу, поэтому нам действительно нужно иметь эти системы вооружения,
– заявил президент.
Глава государства заявил, что Украина ожидает артиллерию, стратегическое дальнобойное оружие, в частности ATACMS, и системы противовоздушной обороны.Обратите внимание! Зеленский также обратил внимание на то, что некоторые американские политики хотят знать конкретные сроки войны, но отметил, что многое зависит от скорости получения помощи.
Украинский президент выразил убеждение, что с надлежащим вооружением Силы обороны смогут не только стабилизировать ситуацию, но и перехватить инициативу на фронте. Он в очередной раз заверил, что это станет возможным благодаря поддержке международных партнеров и предоставлению важных видов вооружений.
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Больше о помощи от США
- Палата представителей после почти полгода дискуссий 20 апреля проголосовала за законопроект о 60 миллиардах на военную помощь для Украины. Вскоре за соответствующий документ будет голосовать Сенат США, а затем он поступит на подпись к президенту.
- Аналитики констатируют, что этот шаг является поворотным в войне, однако на нем все не должно ограничиваться. В Институте изучения войны настаивают, что помощь со стороны Запада для Сил обороны должна быть системной и последовательно. Только в таком случае, по словам экспертов, возможно эффективно противостоять российской агрессии.
- Накануне Владимир Зеленский заявлял, что Украина сталкивается с нехваткой вооружения, в частности ракет. Президент отмечал, что Трипольскую ТЭС оккупанты уничтожили как раз потому, что у нашего государства было ноль ракет для систем противовоздушной обороны.