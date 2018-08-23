Ощути мою любовь: какие товары чаще всего покупают в секс-шопе

В секс-шопах представлены не только изделия, имитирующие половые органы женщин и мужчин. Однако они остаются одними из самых популярных.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал владелец украинской сети секс-шопов 69.Toys Иван Крышталь.

Читайте также: Кто чаще посещает секс-шопы: интересная статистика

"В нашем секс-шопе есть 120 различных типов продукции. По популярности стабильно сначала идут вибраторы и фаллоимитаторы. Немного реже покупают товары для анального секса, страпоны и БДСМ-товары. Фактически в каждом заказе присутствует лубрикант для вагинального или анального секса", – отметил он.

Витрина секс-шопа 69.Toys

По словам Крышталя, женщины часто покупают сексуальное белье или эротические костюмы, мужчины – подарки для любимых "в виде роскошных вибраторов".

Полную версию интервью читайте тут.