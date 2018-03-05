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Оскар-2018: фото лучших причесок и макияжей

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Оскар-2018: фото лучших причесок и макияжей
Оскар-2018: фото лучших причесок и макияжей / Buro247

Распущенные волосы, серебряные тени и нюдовые помады – такие тенденции можно было увидеть у актрис в этом году на вручении Оскара-2018.

На нынешней церемонии Оскар-2018 звезды пытались поразить не только безупречным нарядом, но и красивыми прическами и макияжами, над которыми работали лучшие стилисты и визажисты.

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Лучшие прически и макияж на вручении Оскара-2018

Люпита Нионго

Одну из самых сложных причесок продемонстрировала Люпита Нионго. Ее стилист Вернон Франсуа создал из волос актрисы конструкцию, которая напоминает разделенный на три части разной высоты валик, верхушки которого он украсил золотыми нитями. За макияж отвечали визажисты Lancôme: они использовали синие металлические тени, золотой хайлайтер и бронзовую помаду с металлическим покрытием.

Марго Робби

Актриса появилась на красной дорожке в нежном нюдовом образе с прической боб и макияжем, выполненным в розовой гамме. В одной тональности – румяна и помада, на глазах – серебристые тени.

Дженнифер Лоуренс

Звездный визажист Ханг Ванг придумал для актрисы необычный образ. Глазам актрисы он придал кошачью форму с помощью коричнево-золотых теней, нанесенных в форме стрелок до висков. На губах – матовая помада терракотового оттенка. Волосы уложены в мягкие объемные локоны, которые можно создать с помощью насадки-диффузора для фена.

Галь Гадот

Визажист Сабрина Бедрани создала для лица бренда Revlon классический вечерний образ с акцентом на губы и легким мерцанием золота на глазах. Актриса не единственная, кто появился на красной дорожке с вишневой помадой и собранными вверх волосами.

Эмма Стоун

Над макияжем актрисы работала визажист Nars Рейчел Гудвин, которая создала образ в соответствии с тоном наряда. На глазах можно было заметить два оттенка теней: ближе к ресницам – сиреневый, а выше – розовый. На губах – полупрозрачный розовый блеск для губ. Волосы выпрямленные, разделены на глубокий прямой пробор с начесом.

Данай Гурира

Звезда фильма "Черная пантера" предстала в образе с акцентом на прическу. Волосы у актрисы были выбриты и с белыми узорами. В макияже можно увидеть накладные ресницы и хайлайтер.

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Сандра Буллок

Для выхода на красную дорожку актриса выбрала нейтральную прическу (выпрямленные волосы, разделенные на прямой пробор и убранные назад), чтобы сделать акцент на макияже: смоки и золотые тени до середины верхнего века, брови зачесаны вверх. Дополнял образ матовый тон, легкий румянец и нюдовая помада.

Сирша Ронан

Образ для юной актрисы разработала визажист Кара Йошимото Буа, которая вдохновилась японским стилем манга XIX века. Нюдовый, едва заметный макияж в розовой гамме создали с помощью косметики Chanel. Визажистка хорошо проработала скулы и веки новыми тинтами Rouge Coco Lip Blush. Прическа актрисы была в стиле короткого каре, разделенного на прямой пробор, а пряди убраны за уши.

Николь Кидман

Актриса представила яркий образ, который особенно контрастно смотрелся на ее белой коже. К синему платью стилисты подобрали насыщенную помаду красного цвета с заметным оранжевым подтоном. Волосы, разделенные на прямой пробор, выпрямлены и убраны за уши.

Виола Дэвис

У актрисы были объемные волосы, пригладженные у корней. В макияже использованы длинные накладные ресницы, на веках – серебряные тени с атласным эффектом. На лице – интенсивный румянец и блеск.

Дженнифер Гарнер

Актриса продемонстрировала на церемонии безупречно уложенные волосы вроде упрощенной вариации голливудской волны, которую сделал актрисе стилист Адир Абергель, накрутив пряди на крупные бигуди. В макияже Дженифер был заметен легкий акцент на глазах с помощью серебряных теней.

Эмили Блант

Визажист Джейн Стрейчер использовала для макияжа актрисы коралловую помаду с матовым покрытием от Laura Mercier. Эту гамму поддерживали румяна и макияж смоки. Волосы актрисы были собраны в низкий пучок.

Теги: LifeStyle Мода Голливуд Кино Оскар-2018 Оскар Дженнифер Лоуренс
Источник: Buro247
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