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Оскар-2018: список номинантов на премию

19052 Читати новину українською
Оскар-2018: список номинантов на премию
Оскар-2018: список номинантов на премию / gettyimages

Всех номинантов на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" 2018 объявили 23 января в Лос-Анджелесе. В декабря 2017 года Американская киноакадемия представила лонглист премии, где в номинацию "Лучший фильм" вошли сразу 341 картина.

Прямая трансляция объявления номинантов "Оскар-2018" начнется на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии. Часть трансляции проводилась в прямом эфире, а часть – состояла из записанных перед тем роликов, в которых, собственно, и представят основных претендентов на кинопремию.

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В шорт-листе было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых состоится с 20 по 27 февраля. Обладателей кинопремии "Оскар-2018" назовут 4 марта. Ведущим грандиозного шоу во второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.

Полный список номинантов на Оскар 2018

Номинация "Лучший фильм года":

• "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)
• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)
• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)
• "Прочь" (режиссер Джордан Пол)
• "Леди Берд" (режиссер Грета Ґервиґ)
• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)
• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)
• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо)
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

Номинация "Лучший режиссер":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")
• Джордан Пил ("Прочь")
• Грета Гервиг ("Леди Берд")
• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")
• Гильермо дель Торо ("Форма воды").

Номинация "Лучшая мужская роль":

• Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем")
• Дэниэл Калуя ("Прочь)
• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")
• Гари Олдмен ("Темные времена")
• Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq").

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")
• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")
• Ричард Дженкинс ("Форма воды").

Номинация "Лучшая женская роль":

• Салли Хокинс ("Форма воды");
• Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
• Марго Робби ("Тоня против всех")
• Сирша Ронан ("Леди Берд")
• Мэрил Стрип ("Секретное досье").

Номинация "Лучшая женская роль второго плана":

• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")
• Эллисон Дженни ("Тоня против всех")
• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")
• Лори Меткаф ("Леди Берд")
• Октавия Спенсер ("Форма воды").

Номинация "Лучший оригинальный сценарий":

• "Любовь – болезнь" (авторы сценария Эмили В. Гордон, Кумейл Нанджиани)
• "Прочь" (автор сценария Джордан Пил)
• "Леди Берд" (автор сценария Грета Гервиг)
• "Форма фоды" (авторы сценария Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор)
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (автор сценария Мартин МакДонах).

Номинация "Лучший сценарий-адаптация":

• "Зови меня своим именем";
• "Горе-творец";
• "Логан";
• "Большая игра";
• "Ферма "Мадбаунд".

Номинация "Лучшая музыка":

• "Дюнкерк";
• "Призрачная нить";
• "Форма воды";
• "Звездные войны: Последние джедаи";
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшая песня":

• "Mighty River" ( "Ферма "Мадбаунд")
• "Mystery of Love" ( "Зови меня своим именем")
• "Remember Me" ( "Тайна Коко")
• "Stand Up for Something" ( "Маршалл")
• "This is Me" ( "Величайший шоумен").

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":

• "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), Чили;
• "Оскорбление" ( Тхе Insult), Ливан;
• "О теле и душе" (On Body And Mind), Венгрия;
• "Нелюбовь" (Loveless), Россия;
• "Квадрат" (The Square), Швеция.

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика":

• "Красавица и Чудовище";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Темные времена";
• "Дюнкерк";
• "Форма воды".

Номинация "Лучшая операторская работа":

• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Темные времена";
• "Дюнкерк";
• "Ферма "Мадбаунд";
• "Форма воды";

Номинация "Лучший звук":

• "Малыш на драйве";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма воды";
• "Звездные войны: Последние джедаи".

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм":

• "Дорогой баскетбол";
• "Вечеринка в саду";
• "Лу";
• "Пустое место";
• "Хулиганские сказки".

Номинация "Лучший художественный короткометражный фильм":

• "DeKalb Elementary";
• "The Eleven O'Clock";
• "My Nephew Emmett";
• "The Silent Chil";
• "Watu Wote: All of us".

Номинация "Лучший монтаж":

• "Малыш на драйве";
• "Дюнкерк";
• "Тоня против всех";
• "Форма воды";
• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшие визуальные эффекты":

• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Стражи галактики. Часть 2";
• "Конг: Остров черепа";
• "Звездные войны: Последние джедаи";
• "Планета обезьян: Война".

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";
• "Лицо, села";
• "Икар";
• "Последние люди Алеппо";
• "Стронг-Айленд".

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм":

• "Edith+Eddie";
• "Heaven is a traffic jam on the 405";
• "Heroin(e)";
• "Knife skills";
• "Traffic stop".

Номинация "Лучший дизайн костюмов":

• "Красавица и Чудовище";
• "Темные времена";
• "Призрачная нить";
• "Форма воды";
• "Виктория и Абдул".

Номинация "Лучший звуковой монтаж":

• "Малыш на драйве";
• "Бегущий по лезвию 2049";
• "Дюнкерк";
• "Форма воды";
• "Звездные войны: Последние джедаи".

Номинация "Лучший грим":

• "Темные времена";
• "Виктория и Абдул";
• "Чудо".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Оскар Оскар-2018 Награды
Источник: 24 Канал
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