Оскар-2018: список номинантов на премию

Всех номинантов на юбилейную 90-ю кинопремию "Оскар" 2018 объявили 23 января в Лос-Анджелесе. В декабря 2017 года Американская киноакадемия представила лонглист премии, где в номинацию "Лучший фильм" вошли сразу 341 картина.

Прямая трансляция объявления номинантов "Оскар-2018" начнется на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии. Часть трансляции проводилась в прямом эфире, а часть – состояла из записанных перед тем роликов, в которых, собственно, и представят основных претендентов на кинопремию.

В шорт-листе было названо 24 номинации, финальное голосование за победителя в каждой из которых состоится с 20 по 27 февраля. Обладателей кинопремии "Оскар-2018" назовут 4 марта. Ведущим грандиозного шоу во второй раз подряд станет популярный телеведущий и комик Джимми Киммел.

Полный список номинантов на Оскар 2018

Номинация "Лучший фильм года":

• "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)

• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)

• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)

• "Прочь" (режиссер Джордан Пол)

• "Леди Берд" (режиссер Грета Ґервиґ)

• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)

• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)

• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо)

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

Номинация "Лучший режиссер":

• Кристофер Нолан ("Дюнкерк")

• Джордан Пил ("Прочь")

• Грета Гервиг ("Леди Берд")

• Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить")

• Гильермо дель Торо ("Форма воды").

Номинация "Лучшая мужская роль":

• Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем")

• Дэниэл Калуя ("Прочь)

• Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить")

• Гари Олдмен ("Темные времена")

• Дензел Вашингтон ("Роман Израэль, Esq").

Номинация "Лучшая мужская роль второго плана":

• Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Уиллем Дефо ("Проект "Флорида")

• Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Кристофер Пламмер ("Все деньги мира")

• Ричард Дженкинс ("Форма воды").

Номинация "Лучшая женская роль":

• Салли Хокинс ("Форма воды");

• Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

• Марго Робби ("Тоня против всех")

• Сирша Ронан ("Леди Берд")

• Мэрил Стрип ("Секретное досье").

Номинация "Лучшая женская роль второго плана":

• Мэри Джей Блайдж ("Ферма "Мадбаунд")

• Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

• Лесли Мэнвилл ("Призрачная нить")

• Лори Меткаф ("Леди Берд")

• Октавия Спенсер ("Форма воды").

Номинация "Лучший оригинальный сценарий":

• "Любовь – болезнь" (авторы сценария Эмили В. Гордон, Кумейл Нанджиани)

• "Прочь" (автор сценария Джордан Пил)

• "Леди Берд" (автор сценария Грета Гервиг)

• "Форма фоды" (авторы сценария Гильермо дель Торо, Ванесса Тейлор)

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (автор сценария Мартин МакДонах).

Номинация "Лучший сценарий-адаптация":

• "Зови меня своим именем";

• "Горе-творец";

• "Логан";

• "Большая игра";

• "Ферма "Мадбаунд".

Номинация "Лучшая музыка":

• "Дюнкерк";

• "Призрачная нить";

• "Форма воды";

• "Звездные войны: Последние джедаи";

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшая песня":

• "Mighty River" ( "Ферма "Мадбаунд")

• "Mystery of Love" ( "Зови меня своим именем")

• "Remember Me" ( "Тайна Коко")

• "Stand Up for Something" ( "Маршалл")

• "This is Me" ( "Величайший шоумен").

Номинация "Лучший фильм на иностранном языке":

• "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), Чили;

• "Оскорбление" ( Тхе Insult), Ливан;

• "О теле и душе" (On Body And Mind), Венгрия;

• "Нелюбовь" (Loveless), Россия;

• "Квадрат" (The Square), Швеция.

Номинация "Лучшая работа художника-постановщика":

• "Красавица и Чудовище";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Темные времена";

• "Дюнкерк";

• "Форма воды".

Номинация "Лучшая операторская работа":

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Темные времена";

• "Дюнкерк";

• "Ферма "Мадбаунд";

• "Форма воды";

Номинация "Лучший звук":

• "Малыш на драйве";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Дюнкерк";

• "Форма воды";

• "Звездные войны: Последние джедаи".

Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм":

• "Дорогой баскетбол";

• "Вечеринка в саду";

• "Лу";

• "Пустое место";

• "Хулиганские сказки".

Номинация "Лучший художественный короткометражный фильм":

• "DeKalb Elementary";

• "The Eleven O'Clock";

• "My Nephew Emmett";

• "The Silent Chil";

• "Watu Wote: All of us".

Номинация "Лучший монтаж":

• "Малыш на драйве";

• "Дюнкерк";

• "Тоня против всех";

• "Форма воды";

• "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Номинация "Лучшие визуальные эффекты":

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Стражи галактики. Часть 2";

• "Конг: Остров черепа";

• "Звездные войны: Последние джедаи";

• "Планета обезьян: Война".

Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм":

• "Abacus: Small Enough to Jail";

• "Лицо, села";

• "Икар";

• "Последние люди Алеппо";

• "Стронг-Айленд".

Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм":

• "Edith+Eddie";

• "Heaven is a traffic jam on the 405";

• "Heroin(e)";

• "Knife skills";

• "Traffic stop".

Номинация "Лучший дизайн костюмов":

• "Красавица и Чудовище";

• "Темные времена";

• "Призрачная нить";

• "Форма воды";

• "Виктория и Абдул".

Номинация "Лучший звуковой монтаж":

• "Малыш на драйве";

• "Бегущий по лезвию 2049";

• "Дюнкерк";

• "Форма воды";

• "Звездные войны: Последние джедаи".

Номинация "Лучший грим":

• "Темные времена";

• "Виктория и Абдул";

• "Чудо".