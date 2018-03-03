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Оскар-2018 от украинцев: Google составил рейтинг самых популярных запросов

337 Читати новину українською
Кадр из фильма
Кадр из фильма "Дюнкерк" / planetakino.ua

Уже завтра, 4 марта, состоится 90 церемония награждения Американской академией киноискусств премий "Оскар". Поисковая система Google представила рейтинг запросов от украинских пользователей по номинантам.

По количеству самых частых запросов в Google, украинцы отдали бы статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" военной драме "Дюнкерк" Кристофера Нолана.

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Дюнкерк: смотреть трейлер видео онлайн

Второе место заняла мелодрама "Форма воды" Гильермо дель Торо, а третье — фильма ужасов "Ловушка" Джордана Пила.

Полный рейтинг фильмов-номинантов пользователей Google Украина:

"Дюнкерк"
"Форма воды"
"Ловушка"
"Темные времена"
"Зови меня своим именем"
"Секретное досье"
"Леди Берд"
"Призрачная нить"
"Три билборда на границе Эббинг, Миссури"

В номинации "Лучшая женская роль" победу от украинских киноманов получила бы Марго Робби за роль скандальной фигуристки Тони Хардинг в фильме "Я, Тоня".

Я, Тоня: смотреть трейлер видео онлайн

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Второе место заняла Сирша Ронан за роль в фильме "Леди Берд", а третье место — Мерил Стрип за "Секретное досье".

Полный рейтинг киноактрис-номинантов пользователей Google Украина:

Марго Робби
Сирша Ронан
Мерил Стрип
Салли Хокинс
Фрэнсис Макдорменд

Что касается номинации "Лучшая мужская роль", то украинцы чаще всего искали в Google имя Дензела Вашингтона, сыгравшего в фильме "Роман Дж. Израэл, Esq".

Роман Дж. Израэл, Esq: смотреть трейлер видео онлайн

Вторую строчку занял Гэри Олдмен за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена", а третью — Тимоти Чаламет за роль в фильме "Назови меня своим именем".

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Полный рейтинг киноактеров-номинантов пользователей Google Украина:

Дензел Вашингтон
Гэри Олдмен
Тимоти Чаламет
Дэниел Калуя
Дэниэл Дэй-Льюис

Теги: Новости Украины LifeStyle Голливуд Кино Оскар Оскар-2018 Google
Источник: Google Ukraine
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