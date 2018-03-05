Оскар 2018: провальные образы на красной дорожке

На церемонии Оскар 2018 звезды решили не надевать черные платья в знак молчаливого протеста и выбирали яркие образы. Кто-то даже перестарался. Мы выбрали платья, которые критики уже называют провальными.

Мы уже рассказали о подготовке звезд к Оскару 2018, и теперь время посмотреть, кому не удалось произвести впечатление и устроить "выход года".

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St.Vincent



Певица St.Vincent выбрала для церемонии маленькое черное платье Saint Laurent, но очень экстравагантное даже для Оскара.

Образ St.Vincent выглядит незавершенным

Сальма Хайек

В сети активно обсуждают наряд Сальмы. 51-летняя актриса выбрала лиловое платье в блестках, украшенное цепочками в районе декольте. Ни фасон, ни цвет не подходил Хайек.

Сальма Хайек с мужем

Тараджи Хенсон

47-летняя актриса выбрала для красной дорожки полупрозрачный наряд от Vera Wang, но он выглядел безвкусно, а не соблазнительно.

Тараджи Хенсон

Бланка Бланко

Американская актриса Бланка Бланко привлекла к себе особое внимание очень большим декольте, которое выглядело неаккуратно и нестильно.

Провокативная Бланка Бланко

Хейли Беннет

30-летняя американская актриса появилась на церемонии в платье, напоминающем ветви какого-то хвойного дерева.

"Эко"- платье Хейли Беннет