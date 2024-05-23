Осколок попал в сердце: умерла маленькая Злата, которая была ранена во время обстрела Одессы

Печальную новость сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов вечером 23 мая. Медики боролись за жизнь ребенка почти месяц.

29 апреля россияне ударили по Одессе баллистикой. Оккупанты нанесли коварный удар по рекреационной зоне вечером – как раз тогда, когда гуляли люди. К счастью, рядом был Игорь Нахаба, который только что прошел курс по остановке кровотечений. Парень сам был ранен, но смог спасти нескольких человек.

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Что известно о гибели ребенка в Одессе

Ужасная новость... Сегодня в больнице умерла маленькая Злата, которая пострадала в результате вражеского обстрела по Одессе 29 апреля. Ей было всего 4,5 года,

– написал Труханов.

Он отметил: медики делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. За Злату молилась вся Одесса. Но, к сожалению, ее травмы были очень тяжелыми.

"Мои самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы... Россия – страна-террорист", – подытожил мэр Одессы.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил детали.

"К сожалению, количество жертв российского обстрела 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего... Выражаю искренние соболезнования семье. Нет ничего страшнее смерти ребенка", – сказано в его сообщении.

Коротко об обстреле Одессы 29 апреля

Редакция 24 Канала также выражает свои соболезнования всем близким Златы. Вечная память!

Оккупанты били "Искандером" с кассетной частью. Это было сделано специально, чтобы поразить как можно больше людей. Конечно, это – военное преступление.

Враг умышленно выбрал место и время, когда одесситы гуляли сами и выгуливали любимцев. Сеть облетело фото, где девушка обнимает погибшую собаку.

Также ударили по "замку Гарри Поттера" – так называют дворец студентов Одесской юридической академии. Он расположен на берегу моря и действительно похож на замок. Украинцы буквально онлайн видели, как разрушается его крыша.

Был ранен Сергей Кивалов, бывший нардеп-регионал и президент вуза. В результате атаки погиб Борис Васильев – проректор по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности Международного гуманитарного университета. В целом тогда погибли семь человек.