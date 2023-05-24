Если Путин будет раздавать оружие, никто его не возьмет, – политтехнолог о российском обществе

Российские пропагандисты говорят о том, что всем гражданам России нужно раздать оружие. На самом деле россияне не будут брать оружие, даже если его будут просто раздавать всем желающим.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, россияне ждут защиты от государства.

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В России не существует общества

Шейтельман отметил, что россияне не возьмут в руки оружие. В стране-агрессорке нет общества, их 23 года "воспитывала" пропаганда, что главное – это государство. Поэтому даже в вопросах защиты они надеются только на власть. В Украине же очень большую роль играет именно общество.

У России есть только государство, никакого сообщества не существует. Поэтому в России все говорят: "Пусть этим занимается государство". Это не генетически так сложилось, а через 23 года вырастили такое сообщество. Создали сообщество потребителей, полностью зависимых от государства,

– объяснил он.

Политтехнолог подчеркнул, что в Украине люди берут в руки оружие, защищают свою землю, борются за свое будущее самостоятельно.

Шейтельман об особенностях общества в России: смотрите видео

Пропагандистский поезд не остановить сразу

Михаил Шейтельман обратил внимание, что россиян постоянно убеждали, что у них сильнейшая армия и все самое лучшее. Сейчас все чаще гражданам России рассказывают, что чего-нибудь все-таки не хватает.

"Это полностью противоречит тому, что 23 года говорили россиянам. А сейчас нужно сказать: "Нам чего-то не хватает". Они пытаются перестроить мозг россиян. Этот пропагандистский поезд в мозге людей нельзя остановить сразу", – добавил политтехнолог.

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