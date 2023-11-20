"Все очень плохо": какие возможности самолета М-55, который хотят расконсервировать в России

Россияне хотят вернуть на вооружение советский самолет М-55. Этот разведывательный самолет может выполнять миссии против Украины.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан назвал 24 Каналу ключевые особенности расконсервированного самолета. Вероятно, российские захватчики хотят вернуть на фронт М-55, чтобы усилить возможности своей разведки над Украиной.

Обратите внимание Ракетных ударов будет меньше: как снизить возможности России бить по Украине

Мощности не хватает

Как отметил летчик-инструктор, М-55 – это все-таки гражданский самолет. Ранее машину использовали для картографии и гидрокартографии. Самолет способен подниматься на высоту около 20 километров. Несколько часов М-55 может висеть в воздухе, выполняя задание. В частности, снимать военную обстановку благодаря гондолам.

Гондола – элемент конструкции самолета, имеющий обтекаемую форму и предназначен для размещения экипажа, двигателя, шасси и других устройств летательного аппарата.

М-55 – это носитель платформ, а реальную съемку местности будут делать военные подвесы. Дело в том, что на М-55 увидели подвешенные некоторые системы радиоэлектронной борьбы, поэтому появилась информация о том, что россияне будут использовать эту машину в качестве разведчика.

"Но если россияне уже М-55 используют как разведчика, то это значит, что у них все очень плохо с авиацией. Мощности не хватает, в частности летучих радаров для А-50, поэтому они пытаются подняться еще выше до 15 – 18 километров", – отметил Свитан.

Какие задачи будет выполнять самолет М-55: смотрите видео

Украинские бойцы уничтожают российскую авиацию