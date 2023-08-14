Возникают вопросы к оригинальности видео, – Братчук об "остановке" Россией судна в Черном море

Россияне накануне заявили, что они якобы принудительно остановили в Черном море судно "Сукра Окан" под флагом Палау. Сделали это будто бы для "проверки". Однако до сих пор есть сомнения, действительно ли произошел инцидент.

Этот инцидент якобы случился ближе к турецким берегам. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, однако отметил, что реакции с турецкой стороны еще не последовало.

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"Кончат как сомалийские пираты"

Министерство обороны России сообщило, что якобы высадили десант и остановили судно фактически пиратским способом. Впоследствии россияне обнародовали видео со своим вертолетом и присутствием своих военных на корабле. На видео видно, что экипаж заставили сидеть на открытой палубе.

Кроме того, источником этой информации является российское минобороны.

У меня возникают вопросы касательно оригинальности этого видео. Если высадка десанта таки произошла, то это было в территориальных водах Турции,

– подчеркнул Сергей Братчук.

В конце концов, именно по требованию Турции гражданское судно сменило курс из Измаила в румынский порт "Сулина". Ответа от международных организаций судоходства не последовало, как и официальных заявлений от Турции.

"Проведем параллели, чем и как закончили сомалийские пираты. Кто о них сейчас слышит? Российского Черноморского флота не будет в Черном море, вот увидите. Собственно, судьба России тоже предусмотрена", – подытожил Братчук.

Официально Украина не подтвердила факт остановки корабля "Сукра Окан".

Сергей Братчук об инциденте в Черном море: смотрите видео

"Остановка" гражданского судна в Черном море: что известно