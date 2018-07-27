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"Оставил их веселыми, а через несколько часов привез в гробах": какой была Скниловская трагедия

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Ежегодно на этом страшном месте собираются родные и близкие погибших. Их раны от потери с течением времени – так и не зажили. О наболевшем говорят неохотно и обижаются, что о горе, которое пережили их семьи, вспоминают лишь раз в год.

2002 год. В аэропорту во Львове празднуют юбилей Авиационного корпуса Воздушных сил Украины. На авиашоу пришли около десяти тысяч человек.

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Опытные пилоты – полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров на истребителе Су-27 выполняют фигуры высшего пилотажа. И ошибаются при завершении "полупетли". Самолет весом более 16 тонн сначала затрагивает дерево, потом крылом землю, несколько раз переворачивается и в конце накрывает толпу людей. Истребитель унес жизни семидесяти семи человек, 28 из которых – дети.

Скнилівська трагедія сталася 16 років тому

Скниловская трагедия произошла 16 лет назад

А вот оба пилота выжили, потому что они успели катапультироваться. Именно их, а также трех организаторов шоу – заключили в тюрьму. Только тогдашнее командование Минобороны избежало ответственности. В 2008 году четырех генералов Воздушных Сил полностью оправдали.

В прошлом году наши журналисты общались с Владимиром Федосюком. Мужчина – старший инженер авиационного корпуса отвечал за статический показ самолетов. К памятному знаку на аэродроме он приходит каждый год. Один. А в этот же день, но 16 лет назад привел сюда жену – посмотреть на самолеты. Стояли вместе на месте, где сейчас стоит крест.

Скнилівська трагедія забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти

Скниловская трагедия унесла жизни 77 человек, 28 из которых – дети

Выемки на асфальте от крыла самолета до сих пор видно. А место, в которое залетел Су-27 так ничем и не поросло. Ежегодно в аэропорт из села Семеновка на Львовщине приезжает и Богдан Онищак с женой. В тот трагический день здесь были их родные.

Это было 16 лет, но для меня это как страшный сон, который вероятно не закончится никогда. Это была суббота, был хороший солнечный день, собралась вся семья дома. Я рано уехал на работу, оставив всех здоровыми и веселыми, а через несколько часов я привез в гробах. Погибли все: два сына, невестка, внучка, которой было 11 месяцев,
– рассказал отец погибших Богдан Онищак.

Сегодня все осужденные за катастрофу уже на свободе. Ни один вины не признал. Всего – 11 лет отсидел Владимир Топонарь.

Трагедия изменила жизнь каждого потерпевшего человека в этой катастрофе. Боль от потери родных людей спряталась глубоко в сердце, но постоянно напоминает о себе. Никто так и не получил статуса пострадавших. И со времени трагедии в Украине больше не провели ни одного авиашоу.

Теги: Новости Украины Новости Львова Жертвы авиация История Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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