Те, кто умнее, уже "свалили", - Шейтельман рассказал, как россияне ждут прихода ВСУ в Крым

ВСУ готовятся освобождать временно оккупированный Россией Крым. Россияне боятся прихода украинских защитников на полуостров и роют окопы. Некоторые граждане России уже покидают Крым.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, россияне еще поймут, что захватить Крым было проще, чем защищать его.

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Россияне готовятся к приходу ВСУ

Шейтельман отметил, что россияне активно роют окопы в Крыму и готовятся встречать украинских военных. Они намерены защищать оккупированный остров, но это будет сложная задача для захватчиков.

Конечно, они готовятся защищать Крым. Наиболее грамотные из них знают, что это будет очень сложная задача. Захватить Крым было проще, чем оборонять,

– сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что с 2014 года на полуостров приехало много россиян, которые купили там жилье. Однако сейчас многие уже покидают полуостров.

"Нужно не иметь мозгов, чтобы переехать на оккупированные территории, купить там квартиру. Но им денег никто не вернет, квартира по закону вернется украинцу. Поэтому те, кто умнее, уже "свалили". Очередь на мост есть после каждого удара ВСУ по Крыму", – заметил Шейтельман.

Шейтельман о деоккупации Крыма: смотрите видео

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