"От КАБов сыпется потолок": видео из подвалов Авдеевского коксохима, где укрываются военные
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Бойцы Третьей штурмовой бригады показали видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода. Там сейчас находятся наши военные.
Бойцы укрываются от российских обстрелов внутри завода. Перед этим оккупанты вызвали пожар в районе Авдеевского коксохима.
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Какова ситуация на Авдеевском коксохиме
Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок,
– рассказали бойцы Третьей штурмовой бригады.
Над головами военных сыплется потолок: смотрите видео
Кстати, днем 16 февраля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты специально подожгли цистерну с остатками нафталина в районе коксохимического завода, чтобы ухудшить видимость и продолжить штурмы.
Из-за этого вспыхнул пожар на складе хранения битумной смолы. Именно под прикрытием густого дыма российские оккупанты пытались штурмовать позиции военных Вооруженных Сил Украины.
Что происходит в Авдеевке: смотрите карту DeepState
Что происходит в районе Авдеевки
- Владимир Зеленский заявил, что украинское военное руководство применяет новые подходы. Президент Украины не сказал, о каких именно изменениях идет речь, однако заверил, что их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей.
- Перед этим командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский 16 февраля заявил, что они решили отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки в Донецкой области.
- Бригадный генерал объяснил, что они держали позицию до тех пор, пока это давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага. По словам Тарнавского, ВСУ отошли, чтобы сохранить личный состав и улучшить оперативную обстановку. Подробнее о том, что происходит в Авдеевке читайте что происходит в Авдеевке по ссылке.