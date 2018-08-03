От чего могла умереть женщина в кресле стоматолога в Киеве

Версий относительно смерти женщины на приеме у стоматолога может быть несколько – от самой реакции на анестезию, хотя врач должен был знать о противопоказаниях для своей постоянной клиентки, до тромба и проблем с сердцем.

Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве прямо на приеме у стоматолога умерла 48-летняя женщина. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате реакции на анестезию.

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В частности, через полчаса после анестезии ей стало плохо, поэтому медики вызвали "скорую", но спасти клиентку не удалось, передает ТСН.

По словам работников стоматологической клиники, погибшая приходила к ним не впервые, поэтому версия об аллергии на анестезию кажется не очень убедительной – стоматолог, который лечил женщину, должен был знать о противопоказаниях для своей постоянной клиентки, подчеркивают журналисты.

Сами же врачи клянутся, что ничего, кроме анестезии, женщине не вводили. Таким образом, ответы о причине смерти должен предоставить патологоанатом.

Специалисты со своей стороны отмечают, что версий может быть несколько – от тромба до проблем с сердцем.

Врач мог все сделать правильно, по протоколу, а это могла быть реакция замедленного типа. На шестой раз может сенсибилизация (биологический процесс, в результате которого повышается чувствительность организма на повторное воздействие на него чужеродных веществ – 24 канал) накопиться в той степени, которое проявит неотложное состояние,

– подчеркивает врач-анестезиолог.

К слову, о самой погибшей известно немного: она 1970 года рождения, из состоятельной семьи.

"Родные погибшей не захотели общения с прессой, тело женщины вывозили через черный ход. Правоохранители в свою очередь уже начали досудебное расследование по подозрению в служебной халатности, но говорят, что дело могут переквалифицировать. Зато в клинике об обстоятельствах трагедии не рассказывают, а в помещение пускают только полицию и криминалистов", – говорится в материале.

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Мариуполе, правда тогда на приеме у стоматолога умер двухлетний мальчик. По словам матери ребенка, ее сын умер не от наркоза.