09:47
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    27°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 20°C
  • понедельник
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

От чего могла умереть женщина в кресле стоматолога в Киеве

215 Читати новину українською
Обнародованы возможные причины смерти женщины на приеме у стоматолога в Киеве
Обнародованы возможные причины смерти женщины на приеме у стоматолога в Киеве / Соцсети

Версий относительно смерти женщины на приеме у стоматолога может быть несколько – от самой реакции на анестезию, хотя врач должен был знать о противопоказаниях для своей постоянной клиентки, до тромба и проблем с сердцем.

Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве прямо на приеме у стоматолога умерла 48-летняя женщина. По предварительным данным, ее смерть наступила в результате реакции на анестезию.

Читайте также: Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться

В частности, через полчаса после анестезии ей стало плохо, поэтому медики вызвали "скорую", но спасти клиентку не удалось, передает ТСН.

По словам работников стоматологической клиники, погибшая приходила к ним не впервые, поэтому версия об аллергии на анестезию кажется не очень убедительной – стоматолог, который лечил женщину, должен был знать о противопоказаниях для своей постоянной клиентки, подчеркивают журналисты.

Сами же врачи клянутся, что ничего, кроме анестезии, женщине не вводили. Таким образом, ответы о причине смерти должен предоставить патологоанатом.

Специалисты со своей стороны отмечают, что версий может быть несколько – от тромба до проблем с сердцем.

Врач мог все сделать правильно, по протоколу, а это могла быть реакция замедленного типа. На шестой раз может сенсибилизация (биологический процесс, в результате которого повышается чувствительность организма на повторное воздействие на него чужеродных веществ – 24 канал) накопиться в той степени, которое проявит неотложное состояние,
– подчеркивает врач-анестезиолог.

К слову, о самой погибшей известно немного: она 1970 года рождения, из состоятельной семьи.

"Родные погибшей не захотели общения с прессой, тело женщины вывозили через черный ход. Правоохранители в свою очередь уже начали досудебное расследование по подозрению в служебной халатности, но говорят, что дело могут переквалифицировать. Зато в клинике об обстоятельствах трагедии не рассказывают, а в помещение пускают только полицию и криминалистов", – говорится в материале.

Напомним, в прошлом году похожий случай произошел в Мариуполе, правда тогда на приеме у стоматолога умер двухлетний мальчик. По словам матери ребенка, ее сын умер не от наркоза.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Криминальные новости Медицина Расследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Под Борисполем активисты уже "ждут" крестный ход Московского патриархата
 25 июля 2016 , 12:22 10
Волонтеры Киева помогают расчищать Киев (Карта)
 25 марта 2013 , 13:17
Топ-новости: Шахтер и Динамо узнали соперников в еврокубках, УПЛ назвала лучших по итогам 19 тура
 12 декабря 2017 , 07:30
Звезда Барселоны близок к переезду в Китай
 6 июля , 15:56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук