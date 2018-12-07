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      От каких напитков лучше отказаться на борту самолета

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      От каких напитков лучше отказаться на борту самолета
      От каких напитков лучше отказаться на борту самолета / Фото из свободных источников

      На борту самолета стюардессы предлагают пассажирам отведать еды и выпить горячего чая или кофе. И от последних стоит отказаться.

      Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на экспертов Food Policy Center из Хантерского колледжа в Нью-Йорке.

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      Специалисты опросили сотрудников 11 авиакомпаний по процедуре обслуживания резервуаров для воды. Оказалось, что вещи, которые не заметны для пассажиров, не имеют приоритета в уборке.

      Исполнительный директор Чарльз Платкин Food Policy Center отметил, что когда самолет приземляется, то цистерны с водой не опустошаются и не очищаются, поскольку на это нет времени.

      via GIPHY

      Резервуар для воды заполняют жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде.

      Правила американских авиакомпаний предусматривают очистку цистерн с водой четыре раза в год. Эксперт также порекомендовал взять с собой антисептик и использовать его после посещения уборной.

      Поэтому эксперты не советуют пассажирам пить кофе и чай, которые подаются на борту самолетов, поскольку там могут присутствовать опасные для человека бактерии, например, кишечная палочка.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Инфекция
      Источник: 24 Канал
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