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      От осложнений кори умерла 36-летняя львовянка

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      От кори умерла 36-летняя львовянка (Фото иллюстративное)
      От кори умерла 36-летняя львовянка (Фото иллюстративное) / buildingcentre.co.uk

      В областной клинической больнице во вторник, 15 января, от осложнений кори умерла 36-летняя жительница Львова.

      Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет ZAXID.NET.

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      Врач Наталья Тимко
      "Корь спровоцировала у пациентки осложнения – пневмонию. Кроме того, она имела тяжелую сопутствующую патологию генетического характера. Спасти ее не удалось".

      Заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы Виктор Токарев отметил, что женщину госпитализировали в больницу утром в понедельник, 14 января. У нее диагностировали одышку, нарушение сознания, пневмонию.

      Родственники женщины отмечают, что первые симптомы кори появились в пятницу, 11 января, а сыпь появилась на следующий день. Женщина умерла в 12:00 15 января.

      Лекарства от кори нет. Чтобы уберечься от этого заболевания, необходимо сделать прививку.

      Епідемія кору в Україні
      Эпидемия кори в Украине

      Напомним, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Корь Медицина
      Источник: 24 Канал
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