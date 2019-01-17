От осложнений кори умерла 36-летняя львовянка

В областной клинической больнице во вторник, 15 января, от осложнений кори умерла 36-летняя жительница Львова.

Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет ZAXID.NET.

Читайте также: На Житомирщине от кори умер 49-летний мужчина

Врач Наталья Тимко "Корь спровоцировала у пациентки осложнения – пневмонию. Кроме того, она имела тяжелую сопутствующую патологию генетического характера. Спасти ее не удалось".

Заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы Виктор Токарев отметил, что женщину госпитализировали в больницу утром в понедельник, 14 января. У нее диагностировали одышку, нарушение сознания, пневмонию.

Родственники женщины отмечают, что первые симптомы кори появились в пятницу, 11 января, а сыпь появилась на следующий день. Женщина умерла в 12:00 15 января.

Лекарства от кори нет. Чтобы уберечься от этого заболевания, необходимо сделать прививку.



Эпидемия кори в Украине

Напомним, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.