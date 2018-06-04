Отбеливание зубов: стоматолог рассказал об опасности

Отбеливание зубов до сих пор остается одной из самых дорогих процедур. И в последнее время оно стало особенно популярным, ведь цены немного упали. Но не все знают, какой вред наносит такая желанная процедура.

Об этом рассказала стоматолог Анна Олегова, сообщает Нealthystyle.

По ее словам, есть различные методики отбеливания, и все они по-разному влияют на зубы.

Читайте также: Уничтожить супербактерии возможно: ученые из США нашли способ

Химический способ – это воздействие атомарного кислорода на эмаль. Десны для процедуры обрабатывают специальным защитным гелем. Процедура является агрессивной, и если вещество попадет на десны, то можно получить серьезный ожог.

Лазерный метод – более эффективный и безопасный, потому что лазер воздействует отдельно на каждый зуб.

Ультразвуковой метод – наиболее мягкий метод, ведь нагрев зубной эмали и тканей минимален.

Фотоотбеливание – достаточно новый метод. Гель перекиси водорода активируется галогеновым светом ламп и под воздействием света из геля выделяется кислород, который расщепляет темный пигмент.

Хоть и вариантов очень много, все негативно влияют на зубную эмаль. В частности, отбеливать зубов нельзя людям с чувствительной эмалью или заболеваниями десен. Людям, у которых есть металлические коронки, отбеливать зубы можно только после консультации с врачом.

После регулярного отбеливания зубы становятся слабее, а эмаль – тоньше. Поэтому многие потом испытывает повышенную чувствительность во время приема пищи или чистки зубов, или же кровоточивость десен. Отбеливание может даже привести к медленному разрушению зубов. Поэтому после процедур следует укреплять зубы специальными пастами.