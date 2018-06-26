Отдых на водоемах: в Минздраве напомнили правила безопасности поведения на воде
Спасатели сообщают о росте смертности на воде. Так, за последние сутки во время отдыха на водоемах Украины погибли 8 человек, а с начала лета 163 человека, среди которых 19 детей.
Поэтому, в Центре общественного здоровья Минздрава напомнили правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха.
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Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
В Минздраве добавили, что одним из первых условий безопасного отдыха является умение плавать, однако нужно помнить и о переохлаждении во время купания, переутомлении мышц, а также об особенностях самого водоема – подводных течениях, водорослях и тому подобном.
Поэтому, Центр общественного здоровья напоминает основные правила безопасности на воде.
– плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
– дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;
– безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17 градусов тепла, воздуха – не ниже +20 градусов тепла;
– крайне опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
– после приема пищи плавать можно не раньше, чем через 1,5-2 часа;
– не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буями;
– не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
– не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
– помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно;
– не подавайте обманные сигналы тревоги ради шутки;
– не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
– не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
– оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми.
– в воде следует находиться 10-15 минут.
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