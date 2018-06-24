Отец Майкла Джексона находится на грани смерти

Отец легендарного Майкла Джексона Джо Джексон находится в критическом состоянии. Сейчас 89-летнего мужчину госпитализировали.

Об этом сообщает Variety.

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Отмечается, что Джо Джексон может умереть в ближайшие дни. Кроме того, мужчина запретил своим родственникам приближаться к нему и знакомиться с его медицинской картой.

Однако его жена Кэтрин и дочери Ребби и Джовонни все-таки посещают Джексона в больнице в Лас-Вегасе.

Напомним, Джо Джексон в течение последних лет страдает от деменции. В 2015 году отец Майкла Джексона ослеп после того, как пережил инсульт.

Кто такой Джо Джексон?

Американский музыкальный менеджер, наиболее известный как патриарх музыкальной семьи Джексонов, и, в частности, отец певца Майкла Джексона и певицы Дженет Джексон.