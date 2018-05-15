Отец Меган Маркл отказался идти на свадьбу дочери, – СМИ

Такая шокирующая новость облетела западные СМИ после скандала вокруг отца Меган – Томаса Маркла, который заплатил фотографу за фейковые фото, где он якобы готовится к свадьбе. Сегодня мужчина себя плохо чувствует и опасается сердечного приступа.

Об этом сообщают инсайдеры в издании TMZ.

Даже после того, как Кенсингтонский дворец официально подтвердил, что Томас Маркл будет проводить Меган в церковь, он отказался прибывать на королевскую свадьбу дочери.

Читайте также: Отец Меган Маркл зарабатывает на свадьбе своей дочери: детали мошеннической схемы

Причиной такого решения Томаса стали последствия скандала, который развернулся вокруг фото, где он принял участие для прессы и за которые ему хорошо заплатили. В мошеннической схеме британский папарацци Джефф Рейнер по поручению Томаса Маркла фотографировал его якобы с книгой о британских традициях, на примерке одежды и созерцании свадебных фото будущих молодоженов.

Фотограф впоследствии продал фото популярному изданию, получив вознаграждение почти в 140 тысяч долларов, а часть денег папарацци передал Томасу Марклу.

Фейковые снимки с Томасом Марклом

Такой поступок очень огорчил Меган Маркл, поэтому мужчина решил не идти на свадьбу, чтобы избежать неудобных вопросов. Кроме того, мужчина лишь неделю назад выписался из больницы после инфаркта, поэтому он переживает, что из-за этого всего скандала он может снова получить сердечный приступ. Сейчас он уже чувствует сильные боли в груди, поэтому не решается отправляться на свадьбу.

Читайте также: Родителей Меган Маркл пригласили на встречу с Елизаветой II перед свадьбой

В Кенсингтонском дворце же комментировать ситуацию отказались, заявив, что "это крайне личный вопрос для Меган Маркл в эти предсвадебные дни".

Напомним, что свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.