Отказ от элементарных средств гигиены провоцирует импотенцию

Чистка зубов дважды в день может предотвратить импотенцию. Ученые выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.

Об этом сообщает "МедикФорум".

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Как показало исследование, болезни десен, вызванные плохой гигиеной полости рта, увеличивают вероятность повреждений кровеносных сосудов, поставляющих кровь в половой член. В ходе метаанализа исследований с участием более 200 тысяч мужчин была установлена прямая связь между этими двумя проблемами.

Выводы этой работы подкрепляют и без того большой объем доказательств того, что плохая гигиена полости рта отрицательно влияет на сексуальную жизнь мужчин и может иметь другие неприятные последствия для здоровья.

Ученые из Jinan University в Китае изучили результаты 5 исследований о связи между болезнями периодонта или десен, а также эректильной дисфункцией или импотенцией. Мужчины с болезнями десен почти в три раза чаще не могли достичь эрекции во время занятий сексом.

Отметим, что и болезни десен и импотенция встречаются очень часто (заболевания периодонта наблюдаются почти у половины взрослого населения нашей планеты). Если заболевания десен не лечить, то они приводят к выпадению зубов.

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